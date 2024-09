Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - schwerer Verkehrsunfall mit vier zum Teil lebensgefährlich verletzten Personen

Bad Bentheim (ots)

Am Sonntag gegen 18.19 Uhr fuhr der 27-jährige Fahrer eines Peugeot 206 auf dem Überholfahrstreifen der A30 in Richtung Hannover. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache zwischen der Anschlussstelle Gildehaus und Nordhorn nach rechts von der Fahrbahn ab und schlug unter die Außenschutzplanke ein. Dabei wurde der Fahrer lebensgefährlich und die drei Mitfahrer im Alter von 19,21 und 29 Jahren schwer verletzt. Der 27-Jährige wurde infolgedessen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Alle weiteren Insassen kamen in umliegende Krankenhäuser. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

