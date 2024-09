POL-EL: Meppen - mehrere hochwertige Radsätze von Fahrzeugen entwendet - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots) - Bereits am Donnerstag, den 29. August gegen 2.30 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Ringer Straße in Emlichheim zu einem Diebstahl von einem Kfz-Anhänger der Marke "HUMBAUR". Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter 05943-92000 zu melden. Rückfragen bitte ...

