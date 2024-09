POL-EL: Lingen - Christopher Street Day

Oberlangen (ots) - Am Samstag gegen 12.50 Uhr fuhr die 31-jährige Fahrerin gemeinsam mit einem einjährigen Kleinkind in einem Audi A6 auf der Straße "Rütenweg" aus Richtung "Rütenmoor-Ost" kommend in Richtung "Nord-Süd-Straße". Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts und dann beim Gegenlenken nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte sie ...

mehr