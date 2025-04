Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und abgehauen

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte ein 60-jähriger Mann am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Hochstätt.

Der Mann befuhr kurz nach Mitternacht mit seinem Renault die Rohrlachstraße und streifte dabei zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Anschließend fuhr er, ohne anzuhalten, einfach weiter. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Durch eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug vor einem Anwesen in der Rohrlachstraße aufgefunden werden. Es wies frische Unfallschäden auf und es fehlte eine Radkappe. Die wurde zuvor an der Unfallstelle aufgefunden.

Im Fahrzeug befand sich derweil der 60-jährige Fahrer und schlief. Nachdem die Beamten den Mann geweckt hatten, bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 60-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Daraufhin wurde dem 60-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Sein Führerschein wurde zu den Akten genommen.

