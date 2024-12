Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer gerät in den Gegenverkehr und flüchtet nach Kollision

Heinsberg-Lieck (ots)

Am Mittwochmorgen (4. Dezember) ereignete sich auf der Waldfeuchter Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Gegen 10.45 war eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw auf der Waldfeuchter Straße in Fahrtrichtung Kolpingstraße unterwegs. In ihrem Wagen saßen zwei Kinder auf der Rückbank in ihren Kindersitzen. Kurz nach einer Straßenverengung kam der Heinsbergerin ein schwarzer Audi entgegen. Laut Zeugenaussagen war der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr mittig der Fahrbahn. Obwohl die 36-Jährige ihren Pkw abbremste und nach rechts auswich, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Der Audi-Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle. Da er durch die Kollision einen Reifen verloren hatte, endete die Flucht auf der blanken Felge nach kurzer Zeit in einem Wohngebiet. Der Fahrer, ein 19 Jahre alter Mann, wies sich den Polizeibeamten gegenüber zunächst mit falschen Personalien aus. Eine Überprüfung auf der Wache brachte jedoch die richtigen Personalien zutage. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wird sich nun vor Gericht verantworten müssen.

