POL-HS: Farbschmierereien im Wurmauenpark

Stadt setzt Belohnung aus

Geilenkirchen (ots)

Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Geilenkirchen stellte am 20. November (Mittwoch) fest, dass in Geilenkirchen im Bereich des Wurmauenparks und des Cityparkplatzes am Beamtenweg Abfallgefäße, Hinweisbeschilderungen, Sitzblöcke, Absperrblöcke, die WC-Anlage, Elektroanschlusskasten und Teile der Unterführung des Theodor-Heuss-Rings von unbekannten Tätern beschmiert wurden. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht bekannt. Die Stadt Geilenkirchen hat sich nun entschlossen, eine Belohnung in Höhe von insgesamt 1000 Euro auszusetzen für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgen laut Stadt Geilenkirchen unter Ausschluss des Rechtsweges. Sollten sich mehrere Personen mit Hinweisen melden, so wird unter Berücksichtigung des Eingangs und der Wertigkeit der Hinweise entschieden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des BGB. An der Straftat beteiligte Personen sind von der Zuerkennung ausgeschlossen. Alle bis zum 31. Januar 2025 eingehenden Hinweise, die zur Ergreifung/Überführung des Täters oder der Täter führen, werden berücksichtigt. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452-9200. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell