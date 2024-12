POL-HS: Einbruch in Sanitätshaus

Erkelenz (ots) - An einem auf der Gasthausstraße abgestellten Fahrzeug schlugen Unbekannte das Beifahrerfenster ein, um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Sie erbeuteten eine Schleifmaschine und einen Schleifsauger. Die Tat wurde am Abend des 2. Dezember (Montag) zwischen 19 Uhr und 22.10 Uhr begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

