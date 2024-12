Heinsberg-Oberbruch (ots) - Einbrecher drangen am frühen Montagmorgen (2. Dezember) gegen 01.30 Uhr gewaltsam in den Vorraum einer an der Boos-Fremery-Straße gelegenen Gaststätte ein. Nach ersten Erkenntnissen konnten sie allerdings keine Beute machen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

