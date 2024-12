Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter-Fahrer stürzt im Kreuzungsbereich

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Montagmorgen (2. Dezember) kam es im Kreuzungsbereich Krefelder Straße / Roermonder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leichte Verletzungen davontrug. Gegen 07.15 Uhr war der 17-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Krefelder Straße aus Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße kommend unterwegs, als ihm laut seiner Angaben ein schwarzer Pkw, der aus seiner Fahrtrichtung gesehen von rechts in den besagten Kreuzungsbereich einfuhr, die Vorfahrt nahm. Der Jugendliche nutzte die Fußgänger- und Fahrradfurt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der junge Erkelenzer sein Gefährt stark ab und verlor hierbei die Kontrolle über den E-Scooter. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der schwarze Pkw entfernte sich über die Roermonder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Polizei sucht nun zur Klärung des Vorfalls den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Pkw sowie weitere Unfallzeugen. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell