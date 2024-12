POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wassenberg (ots) - Unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Kellerverschlag eines an der Kirchstraße gelegenen Mehrfamilienhauses ein und entwendeten hieraus Kupferrohre und einen Bildschirm. Die Tat ereignete sich letzte Woche zwischen dem 25. November (Montag), 10 Uhr, und dem 27. November (Mittwoch), 18 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

