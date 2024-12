POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Erkelenz (ots) - Zwischen dem 29. November (Freitag), 18.50 Uhr, und dem 30. November (Samstag), 10.50 Uhr, stahlen Unbekannte einen E-Scooter, der am Dr.-Eberle-Platz verschlossen abgestellt war. Ebenfalls am Samstag (30. November) entwendeten unbekannte Personen einen weiteren auf der Antwerpener Straße abgestellten E-Scooter. Hier lag die Tatzeit zwischen 17.50 Uhr und 19.15 Uhr. Rückfragen bitte an: ...

