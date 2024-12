Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug fährt Mann an offenstehender Pkw-Tür an

Zeugensuche

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Am Sonntagabend (1. Dezember) kam es auf dem Amselweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Kurz vor 20.30 Uhr parkte ein 61 Jahre alter Mann seinen Pkw entgegen der Fahrtrichtung mit beiden linken Reifen auf dem Gehweg, da er etwas aus seinem Wagen ausladen wollte. Hierfür begab er sich zur Beifahrerseite und beugte sich in den Fahrzeuginnenraum. Zur gleichen Zeit näherte sich ein dunkler Pkw aus Richtung Kückhoven kommend in Fahrtrichtung Kirchstraße und stieß im Vorbeifahren gegen die offenstehende Beifahrertür, die dadurch zuschlug und den Erkelenzer verletzte. Der Wagen entfernte sich Richtung Kirche. Wer kann sachdienliche Angaben zum flüchtenden Pkw machen? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

