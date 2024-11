Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rollstuhlfahrer wird nach Körperverletzungsdelikt gebeten, sich zu melden

Erkelenz (ots)

Am Mittwoch, 27. November, wurde die Polizei gegen 11.25 Uhr darüber informiert, dass es an der Kölner Straße zu einem Körperverletzungsdelikt gegenüber einem Rollstuhlfahrer gekommen sei. Am Einsatzort trafen die Polizeibeamten auf einen Zeugen, der beobachtet hatte, dass ein älterer Mann im Rollstuhl von einem bislang unbekannten Täter geschlagen worden sei. Der Geschädigte hatte sich jedoch bis zum Eintreffen der Polizisten bereits entfernt. Während die Beamten die Anzeige aufnahmen, erhielten sie die Information, dass es am Bahnhof zu einem weiteren Körperverletzungsdelikt gekommen wäre. Hier wurde ein weiterer Mann von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der Tatverdächtige konnte kurz darauf an der Straße Konrad-Adenauer-Platz angetroffen werden. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann, auf den die Personenbeschreibung des flüchtigen Täters von der Kölner Straße ebenfalls passt. Er stand zur Tatzeit offensichtlich unter Alkoholeinwirkung, wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht. Zur Klärung der Taten bittet die Polizei den Rollstuhlfahrer, der an der Kölner Straße geschlagen wurde, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

