Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schulgebäude

Hückelhoven (ots)

Zwischen dem 26. November (Dienstag), 16 Uhr, und dem 27. November (Mittwoch), 07.15 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zutritt in ein Schul- und Mensagebäude am Hartlepooler Platz. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten zwei Computer sowie einen Flachbildfernseher, der später in Tatortnähe in einem Gebüsch wieder aufgefunden werden konnte. Im Außenbereich wurde zudem ein Bewegungsscheinwerfer abmontiert und entwendet.

