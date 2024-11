POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Gangelt-Birgden (ots) - Am Dienstag (26. November) ereignete sich auf der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer zu Fall kam und schwere Verletzungen davontrug. Der 81-Jährige befuhr mit seinem Zweirad gegen 17.40 Uhr die Kreuzstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Als er an der Kreuzung Kreuzstraße/Bahnhofstraße vorbeifuhr, bog eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Pkw aus Richtung eines ...

