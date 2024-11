Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kontrolleinsatz der Polizei

Keis Heinsberg (ots)

Am Dienstag, 26. November, fand zwischen 11 Uhr und 19 Uhr im Kreisgebiet ein Kontrolleinsatz der Polizei statt. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten kreisweit Personen und Fahrzeuge. Ziel des Einsatzes war es, Informationen zu gewinnen und die Wege reisender Tätergruppen zu identifizieren. Aber auch verkehrsrechtliche Verstöße ahndeten die Polizeibeamten. In Hückelhoven-Doveren wurde ein Fahrzeug aufgrund des schlechten technischen Zustandes gestoppt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Zwei Verkehrsteilnehmende waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und erhielten eine Strafanzeige. In Erkelenz-Tenholt kontrollierten die Polizisten einen Mann, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen. Er wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Insgesamt wurden 147 Personen und 135 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten boten in 106 Fällen Verwarngelder an und fertigten 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, in der Mehrzahl wegen überhöhter Geschwindigkeit, Verstößen gegen die Gurtpflicht und Verstößen gegen die Ladungssicherung. Die Erkenntnisse, die während des Einsatzes gewonnen wurden, werden daraufhin überprüft, ob sie für aktuelle Strafverfahren von Bedeutung sein könnten. Auch in der Zukunft wird es weitere solcher unangekündigter Kontrolleinsätze geben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell