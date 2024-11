POL-HS: Kellereinbruch

Waldfeucht-Hontem (ots) - Zwischen dem 20. November (Mittwoch) und dem 26. November (Dienstag) entglasten unbekannte Täter an der L 228 eine auf einem Feldweg abgestellte Baustellenwalze und setzten den Innenraum in Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

