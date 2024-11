Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Zeugen gesucht

Gangelt-Birgden (ots)

Am Dienstag (26. November) ereignete sich auf der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer zu Fall kam und schwere Verletzungen davontrug. Der 81-Jährige befuhr mit seinem Zweirad gegen 17.40 Uhr die Kreuzstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Als er an der Kreuzung Kreuzstraße/Bahnhofstraße vorbeifuhr, bog eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Pkw aus Richtung eines Supermarktparkplatz kommend nach rechts auf die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Großer Pley ab. Dabei kreuzten sich die Fahrtwege zwischen Pkw und Pedelec, woraufhin der Gangelter mit seinem Zweirad auf Höhe des vorderen linken Kotflügels des Pkw stürzte. Nachdem die Fahrerin kurz aus ihrem Wagen, möglicherweise einem hellen Peugeot 206 cc, ausgestiegen war, um nach dem Gestürzten zu sehen, fuhr sie kurz darauf in Fahrtrichtung Großer Pley davon. Der Gestürzte wurde schwerverletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob es tatsächlich zu einem direkten Kontakt zwischen Pkw und Pedelec kam, müssen nun die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats ergeben. Zeugen des Unfalls sowie die unbekannte Pkw-Fahrerin werden gebeten, sich zur Klärung des Geschehens beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

