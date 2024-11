Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffitisprayer auf frischer Tat angetroffen

Zeugensuche

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Am Mittwochabend (27. November) überraschte ein Anwohner um kurz nach 21 Uhr im Bereich Katzemer Straße / Kleinend zwei Unbekannte, die einen Stromkasten mit Farben besprühten. Als sie bemerkten, dass sie entdeckt wurden, flüchteten sie zu Fuß über die Straße Waldweg. Beide männlichen Täter waren etwa 15 bis 20 Jahre alt und trugen dunkle Hosen und Winterjacken. Einer der Unbekannten trug eine schwarze Sturmhaube und führte einen dunklen Beutel mit sich. Sein Begleiter hatte einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift dabei und trug eine weiße Sturmhaube. Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Sprayer machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell