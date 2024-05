POL-HH: 240506-3. Zeugenaufruf nach einem Fall von Hasskriminalität und einer Körperverletzung in Hamburg-Wohldorf-Ohlstedt

Hamburg (ots) - Zeit: seit 03.05.2024, circa 19:20 Uhr Ort: Hamburg-Rahlstedt, Am Ohlendorffturm Seit Freitagabend wird die 75-jährige Barbara D. aus Rahlstedt vermisst. Die Kriminalpolizei (LKA 26) fahndet jetzt mit einem Foto öffentlich nach ihr. Frau D. ist dement und orientierungslos und hat am Freitagabend ihre in der Straße Am Ohlendorffturm gelegene ...

