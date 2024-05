Polizei Hamburg

POL-HH: 240505-1. Vermisstenfahndung nach 75-jähriger Frau

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 03.05.2024, circa 19:20 Uhr

Ort: Hamburg-Rahlstedt, Am Ohlendorffturm

Seit Freitagabend wird die 75-jährige Barbara Dick aus Rahlstedt vermisst. Die Kriminalpolizei (LKA 26) fahndet jetzt mit einem Foto öffentlich nach ihr.

Frau Dick ist dement und orientierungslos und hat am Freitagabend ihre in der Straße Am Ohlendorffturm gelegene Pflegeeinrichtung in unbekannte Richtung verlassen. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen der Rentnerin, sodass jetzt öffentlich nach ihr gefahndet wird.

Frau Dick wird wie folgt beschrieben:

- circa 150 bis 155 cm groß - dicke Figur - kurze, grau-schwarze Haare - bekleidet mit dunkler Sweatjacke mit hellen Punkten, schwarzer Hosen und rosa-roten Mesh-Turnschuhen

Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle. Wer Frau Dick sieht, kann sich auch unter der Notrufnummer 110 melden!

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell