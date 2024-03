Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrüche

Dreis-Brück und Kalenborn-Scheuern (ots)

Am gestrigen Samstagvormittag wurde bei der hiesigen Dienststelle ein Tageswohnungseinbruch in Dreis-Brück, Bereich Auf'm Triesch, angezeigt. Die Geschädigte erklärte, dass am 25.03.2024, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, ein unbekannter Täter ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss öffnete und so ins Hausinnere gelangte. Hier entwendete der Täter dann zwei Schmuckkästchen samt Inhalt. Die Tat wurde durch die Geschädigte erst am 30.03.2024 festgestellt, als sie ein Schmuckstück aus der Schatulle holen wollte. Hierbei fiel ihr dann auch ein, dass das Schlafzimmerfenster am 25.03.2024 bei ihrer Heimkehr offenstand.

Wer Hinweise, die zur Tatklärung beitragen können, geben kann oder im Bereich der Straße "Auf'm Triesch" verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wende sich bitte an die Polizeiinspektion Daun unter Telefonnummer: 06592 96260.

In Kalenborn-Scheuern, Hillesheimer Straße, kam es im Zeitraum 29.03.2024, 15:00 Uhr bis 30.03.2024, 12:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einer Halle. Durch unbekannte Täter wurde an der Seitenfassade ein Stück der Verkleidung abgerissen, so dass man ins Innere der Lagerhalle gelangte. Offenbar wurden der oder die Täter bei dem weiteren Vorgehen gestört, da aus der Halle nichts entwendet wurde.

Zeugen, die Hinweise zur Tatklärung geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Daun unter Telefonnummer: 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter Telefonnummer: 06591 95260.

