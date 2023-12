POL-WES: Kamp-Lintfort - Nach Unfall mehrere Autos beschädigt

Dinslaken (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (19.12.2023) rückten Polizeibeamte der Polizeiwache Ost in Dinslaken gegen 05:43 Uhr zu einem Einbruch an der Wallstraße aus. Aufmerksame Zeugen beobachteten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses, in dem sich die Büroräume eines Elektrofachgeschäftes für Photovoltaikanlagen befinden, einen bislang unbekannten Täter beim ...

mehr