POL-HS: Diebstahl von zwei Elektrokleinstfahrzeugen

Heinsberg (ots) - Straftaten: Erkelenz - Einbruch in ein Reihenhaus Am Abend des 30.11.2024 (Samstag) zwischen 17.30 Uhr und 20.25 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Reihenhaus auf der Brabantstraße indem sie die Terrassentür aufhebelten. Das Haus wurde komplett durchsucht. Hinweise auf Diebesgut liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Heinsberg - ...

