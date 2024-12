Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rauchentwicklung in Silotank

Erkelenz-Granterath (ots)

Am Sonntag (1. Dezember) kam es gegen 14.25 Uhr auf dem Gelände eines an der Tenholter Straße gelegenen landwirtschaftlichen Betriebs erneut zu einer Rauchentwicklung in einem Silotank. Die verständigte Feuerwehr stellte fest, dass sich im Silo, das mit Raps befüllt war, möglicherweise noch Glutnester befanden, die auf einen Brand vom 4. November zurückzuführen seien. Sie löschte die Flammen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

