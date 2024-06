Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf.

Albig (ots)

Am Samstag den 15.06.2024 kam es gegen 21:30 Uhr in der Langgasse in Albig zu einem Verkehrsunfall. Ein dunkler Pkw mit Fließheck befuhr die Langgasse in Richtung Ortsmitte und prallte dort gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Dieser wurde durch den Aufprall noch gegen eine Hauswand gedrückt. Der Pkw-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut eines Zeugen soll der Pkw außerdem mit geöffneter Heckklappe unterwegs gewesen sein. Die Polizei Alzey sucht weitere Zeugen, welche Angaben zu dem Fahrzeug oder zum Fahrer machen können und bittet diese sich unter 06731/9110 zu melden.

