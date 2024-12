Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angestellte in Buchhandlung bestohlen

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am 3. Dezember (Dienstag) hielt sich ein bislang unbekannter Mann zwischen 14.30 Uhr und 14.40 Uhr in einer an der Aachener Straße ansässigen Buchhandlung auf. Er verhielt sich nicht wie ein üblicher Kunde und fiel deshalb einer Angestellten auf. Als es etwas voller wurde, verlor die Frau den vermeintlichen Kunden aus den Augen. Nachdem der Unbekannte das Geschäft verlassen hatte, bemerkte die Hückelhovenerin, dass ihre Geldbörse, die sich in einem Rucksack in einem angrenzenden Büro befand, fehlte. Der Tatverdächtige war 180 bis 185 Zentimeter groß und kräftig. Er hatte einen gestutzten Bart, dunkelblonde Haare und trug eine braungraue Winterjacke. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei sucht nun zur Klärung des Diebstahls weitere Zeugen. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell