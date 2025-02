Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und verkehrsgefährdend in Cuxhaven unterwegs - Fahrzeugführer beleidigt und bedroht Einsatzkräfte - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (18.02.2025) fiel Beamten der Polizeiinspektion Cuxhaven gegen 10:50 Uhr ein PKW Mercedes mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Grodener Chaussee in Cuxhaven auf. Als die Beamten den Funkstreifen wendeten, beschleunigte der Fahrer weiter stark und fuhr stadtauswärts. Während der Fahrt überhohlte und schnitt der Fahrzeugführer mehrere unbeteiligte PKW gefährlich mit Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h. An seinem Wohnhaus in der Papenstraße konnte der Mann, ein 23-jähriger Cuxhavener, schließlich gestellt werden.

Er zeigte hierbei kein Verständnis für die Kontrolle und beleidigte und bedrohte im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme einen 34-jährigen Beamten. Da mehrere Familienmitglieder ebenfalls versuchten sich in die Kontrolle einzumischen, fuhren weitere Streifenwagen zum Einsatzort, wodurch sich die Situation schnell beruhigte.

Gegen den jungen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen und weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

