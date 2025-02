POL-CUX: Erneut mehrere Verkehrsdelikte im Landkreis

Cuxhaven (ots) - Geestland. Am Mittwochmorgen (19.02.2025) wurde die Polizei gegen 05:45 Uhr über einen Unfall im Mittelfeldweg in der Ortschaft Langen informiert. Hier war ein 39-jähriger Bremerhavener als Fahrer eines VW augenscheinlich frontal in das Heck eines auf der Fahrbahn geparkten Ford gefahren. Der Fahrzeugführer gab als Ursache einen technischen Defekt an. Über das Kennzeichen des geparkten Pkw konnte der ...

mehr