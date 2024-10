Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Schützenring, Donnerstag, 24.10.2024, 21.00 Uhr - Samstag, 26.10.2024, 11.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich in dem o.g. Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße Am Schützenring in Northeim. Die unbekannte Person öffnete auf bisher ungeklärte Art und Weise gewaltsam die Hintertür den Vereinsheimes und durchwühlte die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Anschließend verließ die unbekannte Person mit dem Diebesgut in Höhe von einem niedrigen dreistelligen Bereich die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell