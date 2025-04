Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar Kreis: Rücksichtsloser Motorradfahrer kollidiert mit Bordstein - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag um ca. 18:07 Uhr fuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer womöglich mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Westtangente aus Richtung des Saukopftunnels. Dabei überholte er trotz Fahrstreifenbegrenzung rücksichtslos mehrere Verkehrsteilnehmer.

An einer Einmündung am Multiring verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einem Gehwegbordstein. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer samt seinem Motorrad mehrere Meter weggeschleudert und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde der 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme konnten die Beamtinnen und Beamten außerdem feststellen, dass der 25-Jährige weder im Besitz einer Fahrerlaubnis war, noch verfügte das Motorrad über keine Zulassung. Gegen den Fahrer wurden u.a. Ermittlungen wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder gar durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

