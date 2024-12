Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall verletzt #polsiwi

Wilnsdorf/Rudersdorf (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (05.12.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall in Rudersdorf gekommen, bei dem zwei Kinder angefahren und leicht verletzt wurden.

Gegen 17:05 Uhr war ein VW Fahrer auf der Dillenburger Straße von Rudersdorf in Richtung Gernsdorf unterwegs. In einem dortigen Kreisverkehr liefen dem 56-Jährigen plötzlich zwei Kinder (drei und zehn Jahre) vor das Auto, die die Straße im Bereich einer Verkehrsinsel queren wollten. Der VW kollidierte mit den Kindern, die dabei leicht verletzt wurden. Ein Rettungswagen brachte beide Mädchen in die Kinderklinik. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell