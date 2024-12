Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Andreas Hartmann ist neuer Leiter der Polizeiwache Siegen - #polsiwi

Siegen (ots)

Die Polizeiwache in Siegen hat einen neuen Leiter. Der Erste Polizeihauptkommissar Andreas Hartmann hat zum 1. November den Staffelstab von Michael Wurmbach übernommen, der in den verdienten Ruhestand getreten ist.

"Ich bin sehr glücklich mit meiner neuen Tätigkeit. Gemeinsam mit meinen engagierten Kolleginnen und Kollegen ist es unsere Aufgabe und unser Anspruch, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Siegen zu sorgen", fasst Andreas Hartmann zusammen.

Der 52-Jährige blickt bereits jetzt auf über 30 Dienstjahre in den verschiedensten Bereichen der Polizei in Nordrhein-Westfalen zurück.

Der Leiter der Kreispolizeibehörde, Landrat Andreas Müller, freut sich über die Neubesetzung: "Mit Andreas Hartmann rückt ein erfahrener Polizist an die Spitze der größten Wache des Kreises. Er profitiert nicht nur von seiner Erfahrung im Wachdienst, sondern auch von den Stationen in der Direktion Kriminalität. Diese unterschiedlichen Einblicke sind für die Position des Wachleiters äußerst hilfreich."

1993 startete Andreas Hartmann mit der Ausbildung im mittleren Dienst in Brühl. Nach Stationen im Wachdienst in Köln und im Oberbergischen Kreis sowie einem Studium an der Fachhochschule in Hagen kam Hartmann im Jahr 2000 erstmals in die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein.

"Für mich war immer klar, dass ich zurück in die Heimat möchte. Ich bin in Rudersdorf aufgewachsen und habe in den letzten 24 Jahren immer in Siegen-Wittgenstein gearbeitet", so Hartmann.

Nach einer Station im Kreuztaler Wach- und Wechseldienst wechselte der gebürtige Siegener 2003 in die Direktion Kriminalität. Dort war er zunächst im Bereich der Brand- und Todesermittlungen tätig, bevor es auf die Führungsstelle Kriminalität ging. 2014 gab es den ersten Einblick in den heutigen Wachbereich. Vier Jahre lang war Hartmann als Dienstgruppenleiter auf der Polizeiwache in Siegen.

Nach weiteren Führungsfunktionen im Bereich der Kriminalität und einer vorübergehenden Leitung der Polizeiwache in Wilnsdorf ist Andreas Hartmann nun zurück in Siegen.

"Ich schätze ganz besonders die Vielseitigkeit meiner neuen Tätigkeit. Ich habe als Wachleiter keinen reinen Verwaltungsjob, sondern kann als Einsatzleiter bei größeren Einsätzen vor Ort sein. Die Bewältigung solcher Einsätze und Herausforderungen ist allerdings nur durch die Zusammenarbeit mit meinem sehr engagierten, knapp 100-köpfigen Team der Wache möglich," sagt Andreas Hartmann.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell