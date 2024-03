POL-NE: Spannender Alltag! Menschen helfen! Echte Teamarbeit! Infos zum Polizeiberuf - Die Personalwerberin lädt ein

Kaarst (ots) - Das Pedelec erfreut sich insbesondere bei Senioren immer größerer Beliebtheit. Es ermöglicht eine aktive und mobile Teilnahme am Straßenverkehr. Jedoch erhöht es auch die Unfallgefahren für unvorbereitete Nutzer. Um diese Gefahren zu reduzieren, bietet die VHS Kaarst-Korschenbroich für Interessierte ein Pedelectraining an. Dieser Kurs, aufgeteilt in einen Praxis- und einen Theorieteil, soll Wissen ...

