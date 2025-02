Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gestohlenes Auto bei Einbruch benutzt - Zeugen gesucht

Celle (ots)

In der Nacht vom 04.02. auf den 05.02.2025 ist es gegen 00:50 Uhr auf dem Gelände des Kaufland-Marktes in Celle zu einem Einbruch gekommen. Die beiden unbekannten Täter schlugen dabei mit einem Stein eine Scheibe der dortigen Tankstelle ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Dort entwendeten sie Bargeld und entfernten sich anschließend wieder mit einem Fahrzeug. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Bei dem verwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen roten VW T4 Pritschenwagen. Dieser ist in der Nacht zuvor (03.02.2025 auf den 04.02.2025) in der Straße "Galgenberg" entwendet worden. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass dieses Fahrzeug zwischen der Entwendung und dem Einbruch bei der Tankstelle im Bereich Westercelle / toom-Baumarkt in Richtung Nienhagen gesehen wurde und somit zwischen den Taten genutzt wurde. Wer das Fahrzeug in dem genannten Zeitraum gesehen hat und Hinweise zu den Tätern oder den Taten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

