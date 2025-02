Polizeidirektion Lübeck

In der Nacht zu Sonntag (16.02.25) geriet in Büchen ein am Seitenstreifen einer öffentlichen Straße abgestellter Transporter in Brand. Das Feuer beschädigte den Wagen im erheblichen Maße. Da es sich um ein offizielles Wahlkampfmobil handelte, hat das Staatsschutzkommissariat die weiteren Ermittlungen übernommen. Aktuell wird nach Zeugen gesucht.

Gegen 03:00 Uhr morgens wurden Polizei und Feuerwehr über ein Feuer in der Möllner Straße in Büchen informiert. Die ersten Einsatzkräfte stellten fest, dass in der Nähe des Sportplatzes ein am Fahrbahnrand abgestellter Transporter brannte.

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, die etwa eine Stunde andauerten.

In der Gesamtschau entstand erheblicher Sachschaden an dem Fahrzeug. Die Flammen zerstörten dabei vor allem den Motorraum des Wagens. Derzeit wird von einer Schadenshöhe im fünfstelligen Bereich ausgegangen.

Noch in der Nacht nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Für diesen Zweck wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und im weiteren Verlauf von der Örtlichkeit entfernt.

Da es sich um ein offizielles Wahlkampfmobil handelte, an dem großflächig Parteiwerbung angebracht war, hat das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Brandstiftung als Brandursache kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Darüberhinausgehend wird auch ein politisches Motiv geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die insbesondere in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Möllner Straße in Büchen gemacht haben, sich unter der Rufnummer: 0451-131 0 oder an jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

