Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Mann am Lindenplatz verletzt

Lübeck (ots)

Am Freitagvormittag (14.02.2025) ist es in Lübeck St.-Lorenz zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung am Lindenplatz gekommen. Aufgrund von zeugenhinweisen, dass es sich um mehrere Personen handeln sollte, entsandte die Polizeileitstelle zunächst mehrere Funkstreifenwagen. Am Lindenplatz stellte sich heraus, dass es zu einer Körperverletzung zwischen zwei Personen gekommen ist.

Um 09:50 Uhr ist es in Lübeck am Lindenplatz zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein Notruf über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen eingegangen war. Auf der Grünfläche der Straße Lindenplatz stellten die Beamten neben mehreren Zeugen einen 40-jährigen Mann fest, der eine Stichverletzung aufwies. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Geschädigte zuvor von einem Mann angegriffen und verletzt. Dieser sei unmittelbar nach der Tat geflohen.

Der verletzte Geschädigte wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für den Geschädigten besteht keine Lebensgefahr.

Aufgrund von Zeugenhinweisen und einer detaillierten Personenbeschreibung konnte die Polizei im Laufe des Vormittages einen 46-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Dieser konnte um die Mittagszeit angetroffen und festgenommen werden.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen. Die Klärung der Hintergründe der Tat ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

