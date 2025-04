Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Mit e-Scooter verunfallt und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Sonntag (27.04.2025) gegen 17:45 Uhr im Forchenweg in Grafenau. Ein 15-jähriger e-Scooter-Lenker war gemeinsam mit einem gleichaltrigen Mitfahrer verbotswidrig auf einem e-Scooter zunächst auf dem abschüssigen Verbindungsweg vom Ulrichweg in den Forchenweg unterwegs. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der 15-jährige Lenker mit seinem Roller zu weit nach rechts und touchierte den Randstein des Gehwegs. Der 15-jährige Sozius sprang daraufhin selbstständig vom Fahrenden e-Scooter ab, stürzte in Folge dessen im Einmündungsbereich zum Schafhauser Weg zu Boden und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der Fahrer konnten den e-Scooter abbremsen und kam nicht zu Fall. Der gestürzte Jugendliche wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem e-Scooter entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

