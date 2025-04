LPI-J: Schmierereien in Tröbsdorf

Weimar/Weimarer Land (ots) - Bad Berka: Letze Woche in Jena, Montag in Bad Berka? Zumindest gleichen sich die Sachverhalte. Am Montagabend befand sich ein 58-jähriger Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Weimarischen Straße. Plötzlich hielt ein Pkw Kombi der Marke Mercedes neben ihm, besetzt mit einer männlichen Person arabischen Phänotyps sowie mit einem Anzug gekleidet. Als der ...

mehr