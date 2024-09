Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher im Rhein-Kreis Neuss unterwegs

Meerbusch / Korschenbroich / Neuss / Kaarst (ots)

Im Gebiet des Rhein-Kreises Neuss ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen in Häuser und Wohnungen gekommen.

In der Zeit von Donnerstag (26.09.), 18 Uhr, bis Sonntag (29.09.), gegen 13.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Haus an der Regerstraße im Meerbuscher Stadtteil Strümp. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde dabei ein Fenster aufgehebelt. Die Räume wurden augenscheinlich durchwühlt, ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Ebenfalls in Meerbusch wurde am Samstag (28.09.) in ein Haus an der Straße "An den Linden" eingebrochen. Zwischen 21:05 Uhr und 21:25 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter vermutlich über ein Fenster oder eine Balkontür ins Innere, durchsuchten die Räume und erbeuteten offenbar Wertgegenstände.

Zwischen Freitag (27.09.), 14:30 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, wurde am Mozartweg in Korschenbroich eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster ein, es wurden offenbar Wertgegenstände erbeutet.

In Kaarst scheiterten Einbrecher am Freitag zwischen 07:40 Uhr und 14:15 Uhr bei dem Versuch, ein Türschloss an einer Wohnung am Asternweg aufzubrechen. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

Gleich dreimal wurde in Neuss eingebrochen: Am Freitag zwischen 05:20 Uhr und 15:10 Uhr wurde an der Neukirchener Straße die Terassentür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingeschlagen. Die bislang unbekannten Täter beuteten offenbar Bargeld.

Am Samstag, zwischen 15:30 und 20:40 Uhr, waren die Täter an der Kasterstraße erfolgreich. Die Täter rissen offenbar ein Fenster aus der Verankerung und durchsuchten die Räume des Einfamilienhauses. Ob sie dabei Beute gemacht haben, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr kam es zu einem weiteren versuchten Einbruchsdiebstahl, diesmal an der Straße "Am Lichtweg", ebenfalls in Neuss. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden die Hausbewohner durch ein Geräusch aufmerksam und sahen eine Person, die sich von außen an der Terrassentür zu schaffen machte. Als der mutmaßliche Täter die Personen sah, flüchtete er über einen Zaun auf ein Nachbargrundstück. Es entstand ein geringer Sachschaden.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher vermehrt unterwegs. Die Polizei empfiehlt deshalb eine mechanische Sicherung von Fenstern und Türen, damit "ungebetene Gäste" erst gar nicht ins Haus kommen. Ergänzende Sicherheit bieten Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und bei Gefahr kann der Bewohner den Alarm auch selbst auslösen. Kostenlose Informationen erhalten alle Mieter und Eigentümer bei der Präventionsdienststelle der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell