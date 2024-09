Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener Fahrer auf E-Scooter

Rehborn (ots)

42-Jähriger fällt mit Alkohol auf. Bei einer Kontrolle des Mannes am Sonntagnachmittag bemerkten die Beamten, dass dieser nach Alkohol roch. Der Fahrer gab an, dass er am Sonntag noch keinen Alkohol getrunken hätte. Ein Alco-test ergab jedoch einen Wert von über 2 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme und eine Strafanzeige zur Folge. |pilek

