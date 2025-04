Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Weimar (ots)

Weimar: Gegen 21 Uhr ereignete sich eine Körperverletzung in der Nähe des Goetheplatzes, wobei ein 14-Jähriger kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Im Anschluss stellte er das Fehlen seiner Airpods fest. Ob der Verlust mit der zuvor stattgefundenen Körperverletzung im Zusammenhang steht, muss nunmehr ermittelt werden. Zuvor befand sich der 14-Jährige mit weiteren Freunden auf dem Goetheplatz. Plötzlich tauchten mehrere Unbekannte auf, was den 14-Jährigen zu einem schnellen entfernen des Goetheplatzes in Richtung einer Schule bewog. Hier wurde dieser jedoch eingeholt und durch die Unbekannten körperlich attackiert. Hinweise zu den Tätern konnten im rahmend er Sachverhaltsaufnahme nicht erlangt werden. Der 14-Jährige wurde im Anschluss im Krankenhaus medizinisch versorgt. Zur Aufhellung sowie Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Weimar Zeugen. Diese wenden sich bitte an die Nummer 03643 8820 oder an die Mailadresse pi.weimar@polizei.thueringen.de. Das Aktenzeichen lautet 96279/2025.

