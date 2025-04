Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Weimar (ots)

Weimar: Seiner Jacke beraubt wurde Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ein 14-Jähriger im Stadtgebiet. Und das, weil er die "falschen" Farben trug. Der Jugendliche war mit einem Bekannten im Bereich der Wielandstraße unterwegs, als sich plötzlich zwei männliche Personen vor sie stellten. Diese waren dem Erscheinen nach Anhänger eines Jenaer Fußballvereins. Da der 14-Jährige die Jacke eines sächsischen Vereins trug, forderten die zwei Täter die Herausgabe der Jacke, da es sich in Weimar, nach deren Äußerung, um Jena-Gebiet handle. Hierbei bauten sich die Täter bedrohlich auf und verliehen mit verbalen Drohungen ihrer Forderung Nachdruck. Als der 14-Jährige seine Jacke auszog, entriss ein Täter ihm diese aus der Hand. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung und konnten auch im Rahmen einer Fahndung nicht festgestellt werden. Für die Ermittlung sucht die Polizei Weimar Zeugen des Raubdeliktes. Ein Täter, welcher zwischen 170 und 180 cm groß war, trug ein Basecap der Marke "Fred Perry" sowie Fankleidung des FC Carl Zeiss Jena. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Weimar unter 03643 8820 sowie per E-Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de entgegen. Das Aktenzeichen lautet 96085/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell