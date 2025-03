Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Senioren werden Opfer eines Trickdiebstahls

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (10.03.2025) wurde ein Ehepaar in der Guttenbrunnstraße in Maichingen Opfer eines dreisten Trickdiebstahls. Gegen 11:00 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Haustür und erlangte unter einem Vorwand Einlass in die Wohnräume. Der 86-Jährige ging davon aus, dass der Unbekannte die Rauchmelder kontrolliere, da dieser immer wieder zur Decke schaute. Der Täter lief durch alle Räume, auch durch ein Zimmer, in dem die ebenfalls 86-jährige Ehefrau schlief. Nach kurzer Zeit verließ der Mann das Haus. Einige Zeit später stellte der Senior das Fehlen einer dreistelligen Bargeldsumme fest. Der Unbekannte war zwischen 40 und 50 Jahre alt, knapp 170 Zentimter groß und hatte eine normale Figur. Er trug eine dunkle Hose, eine graue Jacke und eine Stoff-Schirmmütze. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

