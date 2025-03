Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zeugen zu Kabeldiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag (27.02.2025) und Montag (10.03.2025) von einem Betriebsgelände in der Straße "Im Altach" in Asperg mehrere hundert Meter Fernmeldekabel im Wert von über 15.000 Euro. Nach aktuellem Ermittlungsstand betraten die Täter das Betriebsgelände, rollten anschließen von einer Kabeltrommel das Kabel ab und trugen es anschließend über den Außenzaun des Geländes. Des Weiteren beschädigten die Täter auch einen Bewegungsmelder. In diesem Zusammenhang entstand am Zaun sowie am Bewegungsmelder ein Sachschaden von rund 300 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 15001-0 oder E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell