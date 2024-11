Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Königstädten: Vandalismus in Friedhofstoilette/Staatsschutz sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Am Samstagmorgen (16.11.) wurde der Polizei von einem Friedhofsbesucher ein Fall von Vandalismus am Friedhof in der Auerbacher Straße gemeldet. Unbekannte Täter brannten unter anderem ein Hakenkreuz in die Tür der Friedhofstoilette ein, beschädigten mittels Feuer einen Tuchspender in der sanitären Anlage und fluteten durch einen angelassenen Wasserhahn den Boden im Damen-WC. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 1000 Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

