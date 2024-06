Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Finthen Mann besetzt Garage - Eigentümer informiert Polizei

Mainz - Finthen (ots)

Gestern Abend gegen 21:55 Uhr meldete ein Anwohner der Straße "Am Finther Wald" einen Eindringling in seiner Garage. Die Einsatzkräfte staunten nicht schlecht, als sie in der Garage einen Mann vorfanden, der entspannt auf einem Stuhl saß. Er hatte sich offenbar sein Nachtlager eingerichtet und sein komplettes Hab-und-Gut dabei. Wie sich herausstellte, hielt sich der 52-jährige Wohnsitzlose bereits zum wiederholten Male in der Garage auf. Der Eigentümer hatte bereits am frühen Abend die Polizei um Hilfe gebeten, woraufhin der Mann einen Platzverweis erhalten hatte. Da er die Garage erneut aufgesucht hatte, wurde er nun auf das Innenstadtrevier gebracht. Der 52-Jährige muss sich nun wegen zweifachem Hausfriedensbruch verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell