POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt Einbruch durch Nachbarin verhindert

Mainz - Oberstadt Einbruch durch Nachbarin verhindert

Mainz - Oberstadt

Eine Anwohnerin der Straße "An der Goldgrube" meldet gestern gegen 11:30 Uhr, dass gerade zwei Mädchen bei ihrer Nachbarin einbrechen wollten. Nachdem sie die Mädchen angesprochen hatte, waren sie geflüchtet. Durch die Einsatzkräfte vor Ort können die Mädchen nicht mehr in der Umgebung angetroffen werden. Eine Überprüfung der besagten Wohnungstür ergibt, dass eine frische Beschädigung vorhanden ist. Diese verhindert wenig später auch, dass die Wohnungseigentümerin in ihre Wohnung gelangen kann. Die beiden Mädchen können wie folgt beschrieben werden: 1,40 - 1,50 m groß, ca. 10-12 Jahre alt, lange dunkle Haare (Zopf), schwarz-rosa-weiße Kleidung.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Personen oder dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

