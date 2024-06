Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Zeugen verhindern Flucht einer Diebin

Mainz - Neustadt (ots)

Am Mittwochabend meldete ein Zeuge der Polizei eine flüchtende Ladendiebin. Diese hatte gegen 18:24 Uhr in einem Kiosk in der Kaiserstraße Waren gestohlen und war anschließend aus dem Kiosk gerannt. Im benachbarten Imbiss wurden zwei Männer auf die Situation aufmerksam und versuchten die Diebin aufzuhalten. Zusammen mit einer Kiosk-Mitarbeiterin gelang dies letztlich auch, allerdings mussten alle "Verfolger" Schläge und Kratzer von der 24-jährigen Frau aus Hessen einstecken. Die aggressive Frau konnte schließlich zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die mutigen Zeugen wurden während ihres tatkräftigen Einsatzes leicht verletzt, benötigten allerdings keine ärztliche Versorgung.

