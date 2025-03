Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pedelec-Lenker bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pedelec-Lenker kam es am Montag (10.03.2025) gegen 15:15 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg. Eine 76-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Schorndorfer Straße verlassen. Zeitgleich befuhr ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer den Radweg, welcher parallel zur Schlossstraße in Richtung Stuttgarter Straße führte. Beim Queren des Einmündungsbereiches am Kreisverkehr übersah die 52-Jährige mutmaßlich den vorrangsberechtigten Zweiradlenker und und kollidierte seitlich mit diesem. Durch den Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Lenker zu Boden und erlitt hierbei schwerer Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

